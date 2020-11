Betrieb bis inklusive Freitag eingestellt

Die Kfz-Prüfstelle des Landes Steiermark in der Petrifelderstraße in Graz muss zumindest eine Woche lang wegen mehrerer Corona-Infektionen sowie Verdachtsfällen unter der Belegschaft geschlossen bleiben. Das teilte die Kommunikation Land Steiermark am Sonntag mit. Der Betrieb ist bis inklusive kommenden Freitag eingestellt. Anfragen werden per E-Mail an kfzpruefstelle@stmk.gv.at entgegengenommen.