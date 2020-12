Corona - Steirische Landesrätin 2: "Werde mich impfen lassen"

Bogner-Strauß: "Wenn Impfstoff in EU zugelassen wird, dann ist er sicher" - Bekenntnis zu Leitspital Liezen - BILD

Die Corona-Pandemie hat nicht nur in der Steiermark zu einem Mangel an Intensiv-Betten und -Personal geführt, doch in der Grünen Mark ist seit Jahren ein Streit um das geplante Leitspital im Bezirk Liezen im Gange. Kritiker sahen sich nun bestätigt, dass die drei bestehenden Standorte erhalten werden müssen. Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß (ÖVP) dagegen will am Plan festhalten: "Ich bekenne mich klar zum Leitspital." Man müsse die Gesamtversorgung sehen, meinte sie.

Zudem dürfe man die Planungen nicht auf Basis einer Pandemie ausarbeiten. Diese habe gezeigt, dass gerade größere Einheiten besser aufgestellt seien, denn in einem großen Spital ließen sich Mitarbeiter leichter umschichten und einteilen als in einem kleinen Krankenhaus. Bestätigung hätte es auch durch den Bericht des Landesrechnungshofs in Sachen Spital Bad Aussee im Oktober gegeben. "Das Leitspital ist die einzige Lösung."

Etwas Bewegung war in Sachen Leitspital aber schon im Sommer hineingekommen, denn alternative Grundstücke werden seither geprüft. "Das erste war auch geeignet, aber man kann ja schauen, ob es bessere gibt", ließ sich Bogner-Strauß noch nicht gern in die Karten blicken. Nur so viel: "Bei den alternativen Grundstücken werden momentan Verhandlungen geführt."

Das Leitspital sieht sie für 2021 als eines der Hauptthemen ihrer Ressorts - hinzu kommen natürlich die Corona-Impfungen, die nach einem symbolischen Impfauftakt am Sonntag Mitte Jänner so richtig anlaufen sollen. Die Bewohner in Pflegeheimen hätten bereits ihren Bedarf angemeldet: "Zwei Drittel wollen sich impfen lassen." Neben den Bewohnern der Altenheime können sich auch Pfleger und Spitalsmitarbeiter ab 12. Jänner impfen lassen. Wie hoch da die Bereitschaft sei weiß Bogner-Strauß noch nicht. Die Aussage der KAGes-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek, die in einem Weihnachtsschreiben an die rund 18.000 Mitarbeiter von einer "kaum geprüften" Impfung sprachen, dürfte nicht unbedingt zur Vertrauensbildung beigetragen haben.

"Aus tiefstem Herzen einer Wissenschafterin: Wenn ein Impfstoff bei uns in der EU zugelassen wird, dann ist er sicher. Die Pharmakonzerne mussten ausnahmsweise nicht aufs Geld schauen, es war ein weltweiter Schulterschluss und die ganze Wissenschaft zieht an einem Strang. Die Verfahren zur Prüfung wurden parallel gefahren und nicht wie normalerweise in Zulassungsverfahren nacheinander. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es gelang, den Impfstoff zu entwickeln. Aber wir müssen die Menschen noch informieren, über den Impfstoff und die Wirksamkeit, da ist noch viel zu tun. Es sind noch viele Fragen offen. Es braucht Information, die draußen ankommt und für alle verständlich ist. Beim Informieren müssen wir noch nachlegen." Zudem plane der Bund eine Impf-Kampagne.

"Meine Kinder werde ich nicht impfen lassen, weil die sind unter 16, zumindest die zwei Kleinen, und für unter 16-Jährige ist der jetzige Impfstoff nicht zugelassen. Aber ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ich dran bin", unterstrich Bogner-Strauß. Persönlich und privat hofft sie für 2021 auf "mehr Zeit mit der Familie" - "und mit meinen Freundinnen in die Therme fahren, das ist es, was ich mir wünsche".