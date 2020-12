Corona - Steirische Landesrätin: "Niemand war vorbereitet" 1

Bogner-Strauß: "Pandemie überraschte uns alle" - Mangel an Schutzausrüstung am Weltmarkt und viele Infektionen in Pflegeheimen: "Man kann keine Glaskuppel drüberstülpen" - BILD

Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat in ihrem ersten Jahr als steirische Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege kein leichtes Los gezogen. Sie musste gleich an mehreren Fronten gegen die Corona-Pandemie ankämpfen, aber "wir haben gelernt damit umzugehen, dass man Fehler macht, weil die Dinge so schnell passiert sind, und man rasch auf komplexe Probleme Lösungen hätte finden sollen und das ist nicht immer gelungen", sagte sie zum Jahresende im APA-Gespräch.

Es war ein "komplexes und sehr herausforderndes Jahr", das nicht nur sie sich anders vorgestellt hatte. Unabhängig davon, wie lange man in der Politik ist, niemand sei darauf vorbereitet gewesen, meinte sie. Überrascht sei sie zu Beginn der Pandemie darüber gewesen, "dass der Weltmarkt mit Schutzausrüstung so schlecht aufgestellt war und diese am Anfang so schwer zu bekommen war". Man habe auf Bitten des Bundes auch selbst nach Schutzausrüstung am Weltmarkt gesucht und habe versucht, Tests zu bekommen, aber auch das sei schwierig gewesen.

"Wir haben in diesem Jahr viel zustande gebracht", betonte Bogner-Strauß und nannte etwa die Besorgung von Tests, das Aufstellen des Contact-Tracings und die Besetzung der Hotline 1450. "Es wurde ein Schritt nach dem anderen gesetzt, vieles war sehr komplex und dass da hin und wieder Fehler passieren, das kann man sich eingestehen."

Angesichts der vergleichsweise vielen Todesfälle in Pflegeheimen war dieser Bereich häufig in der Kritik: "Wir haben mit den Trägern und Betreibern sehr gut zusammengearbeitet, von Anfang an, um uns abzustimmen. Es gab eine Sommer-Akademie, bei der rund 300 Führungskräfte aus Pflegeheimen dabei waren, mehrere Corona-Ampeln, Empfehlungen und Vorgaben für Hygienemaßnahmen", schilderte sie einen Teil der getroffenen Maßnahmen - "trotzdem ist es uns nicht gelungen, die Infektionen von den Pflegeheimen fernzuhalten".

Als Hauptgrund wurde ihr von den Trägern und Betreibern genannt, dass das Virus symptomlos hineingetragen wurde. "Wenn es einmal drinnen ist, ist es schwierig, es wieder hinauszubekommen." Von Anfang November bis vergangene Woche habe man aber über 80.000 Tests in Pflegeheimen gemacht. Die Steiermark war auch das erste Bundesland, das die mobile Pflege mit Tests versorgt hatte, unterstrich sie die Bemühungen. "Wir sind beim Testen immer schneller geworden, besonders als alles auf digital umgestellt wurde." Dass nicht früher schon mit Antigen-Tests in der Steiermark gearbeitet wurde sei daran gelegen, dass die Tests einfach nicht früher zur Verfügung standen.

Auf die Frage, was man noch mehr hätte tun können, um ältere Menschen in Heimen vor Infektionen zu schützen, meinte die Landesrätin: "Wir hätten so wie im Frühjahr wieder ein Besuchsverbot wie in den Spitälern verhängen können, aber das haben wir nicht getan. Die Menschen brauchen Nähe und Berührung und das stärkt auch das Immunsystem. Ich glaube das war gut so. Man kann keine Glaskuppel drüberstülpen. Man muss die Balance zwischen Umsicht, Vorsicht und Menschlichkeit finden. Außerdem hätten dann die Angehörigen die Älteren noch mehr zu sich nach Hause geholt und da wäre die Gefahr einer Ansteckung noch größer gewesen."

Dass es unter den Pflegeheim-Betreibern auch "schwarze Schafe" gibt, die sich nur unzureichend um Schutz und Versorgung ihrer Bewohner gekümmert hatten, wollte Bogner-Strauß nicht abstreiten. Die Großen hätten es leichter gehabt, da sie aus einem Pool von Mitarbeitern schöpfen konnten, was kleine Betreiber nicht konnten. Kontrolliert werde viel und einige gab es, "die haben es nicht so gut gemacht, aber da wird nachkontrolliert, nachgeschärft und das nun bekannte Pflegeheim (der "Tannenhof" im Mürztal, Anm.) liegt nun ohnehin bei der Staatsanwaltschaft Leoben".