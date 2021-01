Corona - Steirische Mutation-Verdachtsfälle wurden nicht bestätigt

Weiterhin nur drei bestätigte Infektionsfälle in der Steiermark - Ein Steirer und zwei oberösterreichische Kinder

Bei acht Verdachtsfällen auf die britische Mutation des Coronavirus im Ausseerland hat es am Dienstag Entwarnung gegeben: Laut Österreichischer Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) erhärtete sich der Verdacht in keinem dieser acht Fälle, die seit 14. Jänner untersucht wurden. Es bleibt daher bei einem Fall eines an der Mutation erkrankten Steirers. Hinzu kommen zwei oberösterreichische Kinder, die sich in der Steiermark mit der Mutation infiziert haben.

Die positiven PCR-Tests aus der Bevölkerungstestung vom 16. und 17. Jänner in Bad Aussee und Bad Mitterndorf-Tauplitz befinden sich indessen noch zur weiteren Auswertung bei der AGES.