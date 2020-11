Corona - Steirische Regierungskoalition unterstützt Lockdown

Schützenhöfer: "Gesundheit geht vor" - Lang: "Verschärfung dringend notwendig" - Kunasek kritisiert Maßnahmen

Die beiden Partner in der steirischen Landesregierung unterstützen den von der Bundesregierung am Samstag angekündigten harten Lockdown. In einer gemeinsamen Aussendung sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), die Zahlen würden eine eindeutige Sprache sprechen, daher: "Die Gesundheit geht vor", auch wenn man sich gewünscht habe, dass Schulen und der Handel offen bleiben können.

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) meinte, "die heute verkündete Verschärfung der Maßnahmen ist hart, aber leider aufgrund des dramatischen Anstiegs bei den Erkrankten dringend notwendig". Viele Menschen würden dadurch vor enorme Probleme gestellt, "aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle diese schwierige Zeit so wie im Frühjahr auch diesmal meistern werden".

Aktuell befanden sich in der Steiermark 103 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation, weitere 461 Corona-Kranke brauchten eine Spitalsbehandlung auf einer Normalstation. Die verfügbaren Kapazitäten waren dabei, knapp zu werden. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nannte die Situation angesichts der vielen mit dem Coronavirus Infizierten, der belegten Normal- und Intensivbetten "äußerst kritisch". Sie appellierte daran, die Maßnahmen einzuhalten. "Wir gewinnen den Kampf gegen das Virus nicht nur in den Spitälern, sondern vor allem durch unsere Disziplin vor den Toren der Spitäler."

Oppositionspolitiker und FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek kritisierte den neuerlichen Lockdown und die Umstellung auf Distance Learning in einer Aussendung scharf. Durch die Schulschließungen drohe den Eltern eine Doppelbelastung mit Home Office und Kinderbetreuung.