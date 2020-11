Corona - Steirische Seilbahner für raschen Betriebsstart

Skiverbot-Vorstöße aus Italien und Bayern "völlig unverständlich" - Menschen würden Bewegung im Freien brauchen - Hoffnung auf Öffnung ab 7. Dezember

Die steirischen Seilbahner haben sich am Mittwoch für einen raschen Start in die Skisaison ausgesprochen. Die Vorstöße aus Italien und Bayern seien völlig unverständlich: "Der größte Feind des Virus sind viel Bewegung im Freien und frische Luft, und beides können wir neben akribisch umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen in jedem Fall garantieren", teilte Fachgruppen-Obmann Fabrice Giradoni mit. Die Pisten werden seit Tagen beschneit.

"Wir haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ausgearbeitet. Ein baldiger Beginn ist nicht für die Seilbahnen, sondern für die gesamte Wirtschaft in den steirischen Regionen von zentraler Bedeutung", so Giradoni in einer Aussendung. Die Bahnbetreiber seien "perfekt gerüstet", regelmäßiges Desinfizieren ist eingeplant, die Anzahl der Leute in den Kabinen und Sesseln werde limitiert und an den Kassen würden Schlauchschals, die als Maske dienen sollen, teilweise sogar kostenlos zu den Tickets mitabgegeben.

Giradoni hofft auf einen Betrieb ab 7. Dezember, also gleich nach dem harten Lockdown. "Der Startschuss in den Winter ist nicht nur für die Bahnen ein (überlebens-)wichtiges Signal, sondern für alle Regionen und die darin verankerte Wirtschaft mit den vielen Arbeitsplätzen. 1.240 Mitarbeiter, die in der Steiermark direkt bei den Bahnen beschäftigt sind und fast 6.800 Beschäftigte im Umfeld - wie etwa Gastro und Sporthandel - sprechen eine deutliche Sprache für die hohe Wertschöpfung." Der versprochene Umsatzersatz sei zwar gutzuheißen, aber Girardoni will darüber hinaus "den Menschen lieber Erholung und Freizeitspaß bieten, statt die Hand aufzuhalten".