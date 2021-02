Corona - Steirische Spitäler holen verschobene Operationen nach

Sinkende Patientenzahlen - Infiziertenstand in Kliniken nun fast wie im Frühjahr 2020

Aufatmen ist dieser Tage bei der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) angesagt: Die Zahl der stationär und auf den Intensivstationen befindlichen und mit Sars-Cov-2 infizierten Personen ist erstmals wieder in der Nähe der Zahlen des Frühjahres. Man versuche nun wieder verstärkt aufgeschobene Behandlungen und Operationen aufzuholen. Sinkende Patientenzahlen seien ein Grund zur Freude, aber man blicke auch mit Sorge auf die Mutationen, hieß es am Aschermittwoch.

Mit aktuellem Stand habe man 182 mit dem Coronavirus infizierte Patienten in den KAGes-Spitälern, davon 31 auf Intensivstationen, sagte KAGES-Sprecher Reinhard Marczik zur APA. Ende März 2020 seien es 176 Personen, davon 36 auf Intensivstationen gewesen. Im Herbst habe man in den beiden letzten Novemberwochen in Spitzenzeiten 662 Corona-Patienten gehabt, davon 115 auf Intensivstationen.

Im Herbst habe man zwischen 20 und 25 Prozent weniger nicht unbedingt notwendige Operationen und Behandlungen gehabt, je nach Fach und Standort einer Klinik. Die freien Kapazitäten würden nun zum "Abarbeiten" genützt.