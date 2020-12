Der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl hat sich am Freitag als Corona-Kontaktperson der Kategorie eins in Quarantäne begeben. Ein Sprecher bestätigte gegenüber Kathpress entsprechende Medienberichte. Demnach gehe es dem Kleriker sehr gut, er habe keinerlei Krankheitssymptome. Testergebnis gebe es noch keines. Krautwaschl werde wegen der Quarantäne am Sonntag bei der Altarweihe im Grazer Dom nicht dabei sein.