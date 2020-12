Der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl, der sich als Corona-Kontaktperson in Quarantäne befindet, ist am Samstag negativ auf das Virus getestet worden. Ein Sprecher der Diözese teilte das Ergebnis des PCR-Tests der Agentur Kathpress mit. "Bischof Wilhelm ist zwar isoliert, aber gesund und guter Dinge", so der Sprecher.