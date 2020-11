Corona - Steirischer Handel vor Weihnachten von Unsicherheit geprägt

Durch Lockdown dürften Verkäufern rund 200 Mio. Euro Umsatz entgehen

Von "großen Unsicherheiten" ist der steirische Handel angesichts des zweiten Lockdowns und Corona-Pandemie in der Vorweihnachtszeit geprägt. 28 Prozent der Steirer wollen zwar laut einer Studie der KMU Forschung Austria verstärkt in Geschäften der Umgebung einkaufen und fast gleich viele versuchen mehr regional zu shoppen, aber "der Lockdown trifft unsere Betriebe wie ein Hammer", so der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Gerhard Wohlmuth am Dienstag in einer Aussendung.

Dem heimischen Handel dürften durch den neuerlichen Lockdown rund 200 Mio. Euro am Umsatz entgehen. "Darum freut es mich, dass den Kunden jetzt mehr und mehr bewusst wird, was man mit seiner Kaufentscheidung alles in der Hand hat", so Wohlmuth. Trotz Pandemie wollen auch heuer wieder 920.000 Steirer in der Weihnachtszeit Präsente für ihre Liebsten kaufen, das geplante Durchschnittsbudget liegt dabei etwas unter den Vorjahren, nämlich bei 350 Euro.

Die Adventszeit werde sich coronabedingt heuer deutlich von den Jahren zuvor unterscheiden. "Unseren Berechnungen zu Folge entgehen dem steirischen Einzelhandel durch den Lockdown im Zeitraum bis 6. Dezember mindestens 200 Millionen Euro Umsatz", berichtet Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. Wohlmuth unterstrich: "Ich erwarte mir von der Bundesregierung, dass sich der Umsatzersatz hier an anderen Branchen orientiert. Eine signifikante Ungleichbehandlung ist für uns inakzeptabel."

Das Durchschnittsbudget von 350 Euro für Geschenke liegt zwar 20 Euro unter dem Wert des Vorjahres, sei aber angesichts der Pandemie für den Handel als durchaus erfreulich zu bezeichnen, "wenngleich es durch den neuerlichen Lockdown hier jetzt natürlich einen Unsicherheitsfaktor gibt", erklärte Ziniel. Beinahe jedes fünfte Packerl sollte - bereits vor dem Lockdown - online bestellt werden, so der Plan der Steirer, wobei elf Prozent verstärkt bei inländischen Onlineshops einkaufen wollen.

Für den heimischen Handel sei dieser regionale Trend "ein Zeichen der Hoffnung in herausfordernden Zeiten", betonte der Spartenobmann. Insgesamt seien die Konsumausgaben in Österreich heuer um 6,9 Prozent gesunken. Für den stationären Einzelhandel in der Steiermark bedeutet das – laut KMU Forschung Austria – ein nominelles Umsatzminus von 1,2 Prozent in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020.

Auch das bevorstehende Weihnachtsgeschäft steht im Zeichen von großer Unsicherheit: 50 Prozent der steirischen Einzelhandelsunternehmen gehen von einem Umsatzminus aus - und das war schon so bei der Umfrage vor Bekanntgabe des Lockdowns. Laut Wohlmuth brauche es jetzt schnelle und "wirklich unbürokratische Hilfe für all jene, die unschuldig zum Corona-Handkuss gekommen sind. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern dort wo's zählt: auf dem Konto. Das gilt insbesondere auch für den Zulieferhandel."

Wie sich das Weihnachtsgeschäft tatsächlich entwickeln werde, könne man erst kurz vor Weihnachten beurteilen, so Ziniel: "36 Prozent sind Late Shopper, also Käufer, die das Gros ihrer Geschenke erst ab der zweiten Dezemberhälfte bzw. erst kurz vor dem Heiligen Abend besorgen." Diesen stehen 38 Prozent gegenüber, die ihre weihnachtliche Einkaufstour eigentlich Mitte November bis Mitte Dezember am Plan haben. Rund zwölf Prozent können den Lockdown gelassen nehmen, denn diese "Early Shopper" haben schon vor Mitte November ihre Packerl besorgt.