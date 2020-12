Corona - Steirisches Contact Tracing mit "Elefant"

LH Schützenhöfer und LHStv. Lang besuchten drei Standorte in Graz - rund 200 Landesbedienstete, Ärzte und Soldaten im Einsatz - BILD

Die steirische Regierungsspitze hat am Mittwoch jene Standorte in Graz besucht, von denen aus das Contact Tracing für Corona-Fälle sowie die Bescheiderstellung abgewickelt werden. Rund 200 Mitarbeiter haben bei den drei Standorten - Landesverwaltungsakademie, ein Neubau der FH Joanneum und die Landesbuchhaltung - in den vergangenen Monaten die behördliche Abwicklung übernommen. Zum Einsatz kam auch eine eigens dafür entwickelte Software namens "Elefant".

Seit Ende Juli wird das Contact Tracing zum einen in den Räumlichkeiten der Landesverwaltungsakademie (Lavak) von Mitarbeitern des Landes sowie Soldaten des Bundesheeres abgewickelt. Sie erhalten alle positiven Testergebnisse und kümmern sich um die ersten Telefonate mit den Infizierten.

Eine der Mitarbeiterinnen schilderte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ), dass die Leute meist froh seien, wenn sie dann angerufen werden: "Wir sind die ersten, die dann mit ihnen reden, und da war noch keiner böse. Die meisten fragen, was sie nun tun müssen." "Das klingt auch ein bisserl nach Telefonseelsorge", meinte der LH. "Ja, ein wenig ist das so. Es sind öfter auch Menschen dabei, die allein leben", erklärte die Mitarbeiterin. Die Gespräche würden im Schnitt sogar 15 bis 20 Minuten dauern. Das sei keine Massenabfertigung.

In einem Neubau der Fachhochschule Joanneum, der erst ab Herbst 2021 genutzt werden wird, wurden rund 100 Arbeitsplätze für Landesbedienstete und ärztliches Personal eingerichtet. Von dort wurden hauptsächlich die Kontaktpersonen der Infizierten angerufen und an diesem Standort werden auch die Bescheide erstellt. Das funktioniert seit Oktober weitgehend automatisch mit der Software namens "Elefant".

"Elefant" wurde in acht Wochen unter der Leitung von Robert Hammer entwickelt. Der Name steht für "Epidemiologische Langzeiterfassung inklusive Nachverfolgung und Testung". Mitte August hatte man mit der Arbeit an der Software begonnen, nach vier Wochen gab es eine Testversion und seit Mitte Oktober ist das Programm im Vollausbau in Betrieb. Seither wurden laut Hammer mehr als 64.000 Bescheide damit ausgestellt, gut 30.000 Corona-Fälle abgearbeitet und mehr als 53.000 SMS versendet.

Die Software wird ab Jänner auch in Kärnten eingesetzt und könnte auch noch Vorbild für andere Bundesländer werden. Sie soll auch bei der Abarbeitung der bevorstehenden neuerlichen Massentests einen wesentlichen Beitrag leisten, werde ständig weiterentwickelt und könnte auch in Hinblick auf die Impfungen noch wertvolle Dienste leisten, sagte Hammer zur APA.

Am dritten Standort, der Landesbuchhaltung, sind - so wie bei der Lavak - auch Bundesheer-Soldaten zusammen mit Landesbediensteten im Einsatz. Von dort werden ebenfalls Kontaktpersonen von Infizierten angerufen.

Zuletzt war die Zahl der Infektionen zurückgegangen, doch am Mittwoch zeigte sich seit Tagen erstmals wieder ein Anstieg: "Wir müssen auf der Hut sein", warnte Schützenhöfer. Lang bedankte sich bei den "Contact Tracern" für den Einsatz, den sie bisher geleistet haben, aber auch für das, "was noch zu leisten sein wird".