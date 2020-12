Corona - Sterbefälle brachen in Österreich Wochen-Rekord

58 Prozent über dem Durchschnitt in der 49. Kalender Woche

In der 49. Kalenderwoche – von 30. November bis 6. Dezember 2020 – sind in Österreich laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 2.536 Personen gestorben. Diese Zahl brach erneut einen traurigen Rekord – sie lag um 58 Prozent über dem Durchschnitt der gleichen Kalenderwoche der Jahre 2015 bis 2019. Rund ein Viertel (23,7 Prozent) davon starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Insgesamt starben im heurigen Jahr bisher 82.610 Personen. "Das waren 8,6 Prozent mehr als im Fünfjahresdurchschnitt", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Zuwachs an Sterbefällen in den ersten 49 Wochen des Jahres 2020 betraf Männer (plus 11,5 Prozent) in deutlich stärkerem Umfang als Frauen (plus 5,9 Prozent).

Den bisherigen Rekord an Sterbefällen gab es 20. bis 26. Februar 1978. Damals sind es 2.516 gewesen.