Corona - Streit um Quarantäne-Zentren in Argentinien

Menschenrechtler kritisieren hygienische Bedingungen

In Argentinien ist ein Streit um die Quarantäne-Zentren für Corona-Verdachtsfälle in der Provinz Formosa im Norden des Landes entbrannt. Menschenrechtsorganisationen hatten zuletzt unter anderem die hygienischen Bedingungen in den Einrichtungen kritisiert. Zudem würden Menschen von der Polizei unter Zwang in die Quarantäne-Zentren gebracht und dort bis zu 30 Tagen festgehalten, hieß es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Kabinettschef Santiago Cafiero wies die Vorwürfe zurück. "Wir haben es nicht nötig, dass man uns sagt, wie mit den Menschenrechten umzugehen ist", sagte er am Montag im Radiosender La Red. "In Formosa gibt es keine Menschenrechtsverstöße."

Der Menschenrechtsbeauftragte der Regierung bereiste die Provinz zuletzt und konnte keine systematischen Menschenrechtsverletzungen feststellen. Die Opposition wirft dem regierungstreuen Gouverneur Gildo Insfrán, der seit 1995 im Amt ist, vor, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie übertrieben hart vorzugehen. So soll die Polizei Menschen, die Corona-Verdachtsfälle sind, zum Teil nachts aus ihren Häusern holen und in die Quarantäne-Zentren bringen.

In der Provinz an der Grenze zu Paraguay wurden seit Beginn der Pandemie gerade einmal 1.138 Corona-Fälle registriert, zehn Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Trotzdem wurden bisher 20.448 Menschen in Quarantäne-Zentren isoliert, derzeit befinden sich 1566 Verdachtsfälle in den Einrichtungen. Im Gegensatz zu den anderen argentinischen Provinzen ist eine Quarantäne in der eigenen Wohnung in Formosa nicht möglich.