Corona - Strengeres Grenzregime in der Slowakei erst ab Mittwoch

Pflicht-Quarantäne für alle Einreisenden - Für Pendler sind Ausnahmen vorgesehen

Die Slowakei verschärft ihre Einreisebestimmung am Mittwoch. Ab dann müssen ausnahmslos alle aus dem Ausland Einreisenden verpflichtend eine 14-tägige Quarantäne antreten. Die Regelung gilt ab Mittwoch und nicht wie zuvor angekündigt bereits am Montag, sagte der slowakischen Gesundheitsminister am Freitag laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK gegenüber Journalisten.

Die verschärfte Einreiseregelung gilt auch für Menschen, die aus sogenannten sicheren Ländern einreisen. Wer nicht in häusliche Quarantäne will, kann diese Zeit in staatlichen Einrichtungen verbringen. Frühestens am 8. Tag ist ein Freitesten möglich. Für Pendler gibt es Ausnahmebestimmungen. Wie bisher sind Lkw-Fahrer und Mitarbeiter des Bus-, Bahn- und Flugverkehrs von der Quarantäne- und Testpflicht ausgenommen. Bisher konnte Einreisende die Quarantäne vermeiden, wenn sie ein negatives Coronatest-Ergebnis vorlegen konnten.

Trotz strenger Auflagen und mehrmaligem landesweiten Durchtesten der Bevölkerung mit Antigen-Tests bekommt die Slowakei die Pandemie-Situation nicht in den Griff. Das kleine Nachbarländer ist eines der EU-Länder mit der höchsten Zahl an Corona-Toten im Vergleich zu Einwohnerzahl. Seit Montag gilt ein neues, striktes Corona-Ampel-System samt breitem Ausgangsverbot, sogar für den Weg zur Arbeit brauchen die Slowaken einen negativen Coronatest.