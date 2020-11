Corona - Stress-Shopping vor dem zweiten Lockdown

Auch Papiergeschäfte, Gärtnereien, Mediamarkt und Obi wurden Montagabend noch gestürmt - Adventkränze und Brennstoffe waren der Renner (Von Birgit Kremser/APA) - BILD

Der Zustrom in die Geschäfte, die ab Dienstag coronabedingt für die nächsten Wochen behördlich geschlossen werden, war auch noch am Abend vor dem zweiten Lockdown immens. Vor einer Gärtnerei in Ober St. Veit wurde teils in zweiter Spur geparkt, beim Obi in Penzing mussten sich die Kunden schon bei der Einfahrt ins Parkhaus in Geduld üben. Emsiger Betrieb herrschte dann auch an den Kassen. "Der Montag ist sonst eigentlich nie so stark", sagte eine Kassiererin zur APA.

Während in Blumenhandlungen vor allem ein "Run" auf Adventkränze herrschte, gab es diese im Baustoffmarkt noch zuhauf und um 50 Prozent ermäßigt auf mehrere Regale gleich beim Eingang verteilt. In dem Markt waren aber viele vor dem Lockdown im düster-kalten November in erster Linie auf eines aus: "Die Leute kauften vor allem Brennstoffe - das war auch schon am Samstag so", berichtete ein Obi-Verkäufer beim Info-Schalter. "Normalerweise schieben wir drei bis fünf Paletten Holz, Kohle, Pellets, Holzscheite und Holzbriketts nach - heute waren es 20 Paletten."

Auch am Vormittag so bis 13.00, 14.00 Uhr sei schon "echt viel los" gewesen. Neben den Brennstoffen nahmen die Menschen "eigentlich alles, nur mehr davon" mit nach Hause. Die Kunden seien teils auch sehr ungeduldig gewesen. "Viele Leute haben kein Verständnis, dass wir schließen", erzählte der Obi-Mitarbeiter.

Beim MediaMarkt an der Ecke zum Hietzinger Kai, unweit des Baustoffmarktes, das gleiche betriebsame Bild: Hohe Kundenfrequenz und meterlange Schlangen an den Kassen. "Die Leute kaufen wie verrückt", sagte ein Security-Mitarbeiter am Eingang zu dem Elektrofachgeschäft im Gespräch mit der APA. "Das geht schon seit einer Woche so." Heimgetragen werde "alles querbeet - Computer, Großgeräte, Kleingeräte - Waschmaschinen, Kaffeemaschinen". An diesem Montag sei viermal so viel los wie normalerweise, so seine Einschätzung. Es sei "so schubweise gekommen, auch tagsüber und auch schon am Vormittag". "Aber nichts gegen Samstag." Da war seinem Eindruck zufolge noch mehr los. Alles, was es in dem Elektronikfachgeschäft gibt, könnte man auch im Internet bestellen. "Aber da haben die Leute keine Beratung", erklärte der Sicherheitsmann.

Sehr begehrt war vor dem Lockdown und der massenweisen Rückkehr in die Home-Offices offenkundig auch Druckerpapier. In einer Pagro-Filiale waren die entsprechenden Regale fast leergefegt. Die günstigeren Varianten in Weiß waren komplett ausverkauft, von den teureren gab es noch vereinzelt Pakete. Unverkauft stapelten sich hingegen die färbigen Varianten, davon gab es noch reichlich.

Der erste Advent ist zwar erst am 29. November, doch die Menschen verfielen auch diesbezüglich bereits in Hektik. "Die Leute haben heute noch extrem viel gekauft, vor allem Adventkränze", sagte die Verkäuferin in einem kleinen Blumenladen zur APA. Mit dem Verkauf der Kränze habe man im heurigen Coronajahr früher begonnen. "Wir haben um eine Woche vorverlegt", so die Geschäftsinhaberin. "Wir haben aber nicht ganz so viele wie letztes Jahr gemacht - wir waren vorsichtig." Ab Dienstag ist bis einschließlich 6. Dezember geschlossen. "Aber wir nehmen Bestellungen entgegen - die Nummer haben wir eh angeschlagen."