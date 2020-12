Corona - Studie: Noch keine Auswirkungen auf Lebenszufriedenheit

Statistik-Austria-Chef Thomas: Österreich stand vor Krise "exzellent" da - Rückgang des Haushaltseinkommens "wahrscheinlich" - WIFO-Chef Badelt sieht "Alarmstufen" im Umweltbereich - GRAFIK

Die Coronakrise zeigt bisher keine Auswirkungen auf die hohe allgemeine Lebenszufriedenheit in Österreich. Dies berichtete die Statistik Austria am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Daten der Studie EU-SILC 2020, die im ersten Lockdown durchgeführt wurde. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Bei der Studie im Vorjahr hatten die Österreicher ihre Lebenszufriedenheit durchschnittlich mit 8 von 10 Punkten bewertet, nur Finnen und Iren waren zufriedener.

"Wir haben erste Ergebnisse aus dem EU-SILC. Bislang können wir aus diesen Ergebnissen keinen Einfluss von Covid auf die allgemeine Lebenszufriedenheit messen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas anlässlich der Präsentation der Studie "Wie geht's Österreich" am Dienstag.

Die Daten EU-SILC 2020 wurden von März bis Juli 2020 erhoben, also während des ersten Lockdowns und unmittelbar danach, präzisierte Sozialstatistikerin Nadja Lamei auf eine Frage der APA. Entgegen den Erwartungen habe es bei der Lebenszufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr "kein Absinken" gegeben, sondern sie sei "die ganze Zeit stabil auf hohem Niveau" geblieben.

Die Lebenszufriedenheit ist einer von 31 Indikatoren der jährlich von der Statistik Austria mit externen Experten erstellten Studie, die ein ganzheitliches Bild vom Zustand Österreichs vermitteln soll. Vor der Krise "stand Österreich, was den Wohlstand und die Lebensqualität betrifft, exzellent da", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Thomas bei der Online-Präsentation der Studie im APA-Pressezentrum.

Gemeinsam mit WIFO-Chef Christoph Badelt wagte Thomas erste Einschätzungen des Coronajahrs 2020. Dazu wurden vorläufige Daten wie etwa jene aus der Studie EU-SILC 2020 verwendet, aber etwa auch BIP-Quartalszahlen. Negativ wirke sich die Krise auf Wohlstand und Lebensqualität aus, positiv auf einige Umweltindikatoren, hieß es. Die Umwelt ist auch im heurigen Bericht das Sorgenkind.

Bei den wirtschaftlichen Indikatoren konnte Österreich im Vorjahr seine Spitzenplätze im EU-Vergleich behaupten. Die Arbeitslosenrate sank, die Ungleichverteilung der Einkommen verringerte sich etwas, die Wirtschaftskraft pro Kopf wuchs im Gleichklang mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen. Mit 28.177 Euro pro Kopf sei dieses im Vorjahr so hoch gewesen wie in keinem anderen EU-Staat mit Ausnahme Luxemburg und Deutschlands, sagte Thomas. Es sei "wahrscheinlich", dass das Haushaltseinkommen im Zuge der Krise sinken werde.

In der EU-Studie 2020 berichteten 21 Prozent von einem Rückgang ihres Haushaltseinkommens während der vergangenen zwölf Monate, während es im Jahr davor nur 13 Prozent gewesen waren. Auswirkungen der Krise auf die Armutsgefährdung seien "derzeit nicht statistisch quantifizierbar", hieß es weiter. Mit 16,9 Prozent armutsgefährdeten Personen lag Österreich im Vorjahr deutlich unter dem EU-Durchschnitt (21,4 Prozent).

Kritischer äußerte sich Thomas zu den Arbeitslosenzahlen. Sie sei schon vor der Coronakrise deutlich höher als etwa den 1970er-Jahren gelegen, strukturelle Probleme wie etwa die Langzeitarbeitslosigkeit seien nicht gelöst. Der Statistik-Austria-Generaldirektor hob zugleich hervor, dass die Kurzarbeit heuer "zu einem Gutteil" den Rückgang der Beschäftigung abgefedert habe. Die Staatsschulden hätten sich im Lockdown-Quartal um 12,1 Prozentpunkte erhöht, womit fast die gesamte Senkung der Jahre 2015 bis 2019 (14,4 Prozentpunkte) zunichtegemacht wurde.

Weiterhin vergleichsweise schlecht sieht es im Umweltbereich aus. So stiegen die Treibhausgasemissionen im Vorjahr um 1,8 Prozent an. Besonders negativ ist die Entwicklung im Verkehrsbereich, dessen Energieverbrauch zwischen 2000 und 2018 um 36,8 Prozent (EU-Schnitt: 7,7 Prozent) gestiegen sei. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirkten sich jedoch heuer positiv auf diese Bereiche aus. So dürften laut einer Schätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) die Treibhausgasemissionen heuer um 7,1 Prozent sinken, während das Transportaufkommen im Güterverkehr im zweiten Quartal um 14,6 Prozent zurückgegangen sei.

WIFO-Leiter Badelt drängte die Politik angesichts der negativen Trends im Umweltbereich zum Handeln. "Wenn man sich zum Beispiel die Verkehrszahlen anschaut, da kann ich als Politiker nicht sagen, da kann ich nichts machen", sprach Badelt von "Alarmstufen" in dem Bericht. Er plädierte vor allem für Anreize, dass sich die Menschen "klimakonform verhalten". Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die türkis-grüne Regierung eine ökologische Steuerreform durchführen werde. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass gar nichts passiert. Das wäre eine Blamage, zumindest für einen Koalitionspartner", sagte er.

Als Lichtblicke im Umweltbereich wurden geringere Feinstaub-Emissionen und eine massive Erhöhung der Bio-Flächen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche genannt. Der Anteil hat sich von 2000 (11,5 Prozent) bis 2019 (24,7 Prozent) mehr als verdoppelt. Bemerkenswert ist, dass der Bio-Boom auch in der Corona-Krise anhielt. Im ersten Halbjahr 2020 sei die eingekaufte Menge an frischen Bio-Lebensmitteln um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gestiegen, der Wertzuwachs betrug sogar 20 Prozent.

(Grafik Nr. 1412-20, Format 88 x 148 mm)