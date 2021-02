Corona - Südafrika-Mutation in Tirol: 13 neue Verdachtsfälle

Bestätigte Fälle stabil bei 343

Die Anzahl der durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigten Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation in Tirol ist am Donnerstag stabil bei 343 geblieben. Indes wurden 13 neue Fälle verzeichnet, bei denen der Verdacht auf die Südafrika-Variante bestand, teilte das Land am Donnerstag mit. Insgesamt lagen aktuell 205 Fälle vor, die eine PCR-Auffälligkeit aufwiesen und damit als Verdachtsfälle eingestuft werden.

Diese 205 Proben sollen für eine etwaige Bestätigung nun voll- oder teilsequenziert werden. Unter allen 548 Fällen zusammen - also 343 bestätigte und 205 Verdachtsfälle - gab es aktuell 129 aktiv Positive.

Rund 60 Prozent der bestätigten Fälle und der Verdachtsfälle traten nach wie vor im Bezirk Schwaz auf. 18 Prozent waren im Bezirk Kufstein und elf Prozent im Bezirk Innsbruck-Land zu verzeichnen. Auf die Landeshauptstadt Innsbruck entfielen sechs Prozent der Fälle und drei Prozent auf den Bezirk Reutte. Etwas über einem Prozent entfielen jeweils auf die Bezirke Kitzbühel und Imst. Im Bezirk Landeck gab es etwas unter einem Prozent. Osttirol blieb weiterhin frei von der Südafrika-Mutante, hier gab es weder einen bestätigten noch einen Verdachtsfall.