Corona - Südtirol öffnet Geschäfte, Bars und Restaurants

Ab 7. Jänner - An Oberschulen wieder Präsenzunterricht - Skigebiete dürfen mit 18. Jänner aufmachen

In Südtirol werden ab Donnerstag die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus wieder gelockert. Ab 7. Jänner gelten die Regeln der gelben Zone. Geschäfte, Bars und Restaurants werden - wenn auch mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten - wieder geöffnet. Ebenso soll an den Oberschulen der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden. Landeshauptmann Arno Komptascher (SVP) unterzeichnete am Dienstag eine entsprechende Verordnung.

"Mit dieser Verordnung setzen wir die Maßnahmen um, die wir bereits vor der Weihnachtszeit geplant hatten", erklärte Kompatscher. Er rief aber gleichzeitig die Bevölkerung dazu auf, "weiterhin extrem vorsichtig" zu sein, die Regeln einzuhalten und Kontakte zu begrenzen.

Ab Donnerstag dürfen somit alle Einzelhandelsgeschäfte von Montag bis Samstag öffnen. Einkaufszentren bleiben samstags, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, geschlossen. Bei den Bars gilt eine Sperrstunde ab 18.00 Uhr und auch Restaurants dürfen ab 18.00 Uhr keinen Barservice mehr anbieten. An Tischen darf jedoch bis 22.00 Uhr Essen angeboten werden, wobei nur bis zu vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen.

In der Öffentlichkeit, auf Straßen und Plätzen dürfen keine Speisen und Getränke konsumiert werden, mit Ausnahme von Speisen und Getränken, die an Imbissständen angeboten werden. Diese dürfen bis 18.00 Uhr offen haben. Abholdienste sind weiterhin bis 20.00 Uhr und Hauszustellungen bis 22.00 Uhr erlaubt. Die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr bleibt aufrecht. Skilifte und Skigebiete dürfen ab dem 18. Jänner wieder öffnen.