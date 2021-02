Corona - Südtirol zahlt Pendlern nach Österreich die Coronatests

Landesrat Achammer: "Gewährleisten, dass Einreise aus beruflichen und aus Studiengründen weiterhin möglich ist" - Antigen-Testkits können in Apotheken abgeholt werden

Die Südtiroler Landesregierung zahlt Pendlern und Schülern die bei der Einreise nach Österreich erforderlichen regelmäßigen Coronatests. "Damit wollen wir gewährleisten, dass eine Einreise nach Österreich aus beruflichen und aus Studiengründen weiterhin möglich ist", erklärte Landesrat Philipp Achammer nach einem Bericht von stol.it. Österreich verlangt ab Mittwoch von Pendlern eine Registrierung sowie die Vorlage eines negativen Coronatests für jede Woche.

Die Antigen-Schnelltests können nach vorheriger Reservierung in einer Südtiroler Apotheke gegen eine Eigenerklärung abgeholt werden. Pendler brauchen eine Bescheinigung des österreichischen Arbeitgebers, aus der hervorgeht, dass die Anwesenheit am Arbeitsplatz notwendig ist und kein Homeoffice möglich ist. Studierende müsse nachweisen, dass sie in der Woche der Einreise an verpflichtenden Präsenzveranstaltungen oder Präsenzprüfungen teilnehmen müssen. Anspruchsberechtigt sind Personen mit Hauptwohnsitz in Südtirol.