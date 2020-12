Corona - Symptomlose Kontakte werden in Kärnten wieder getestet

Wurde wegen Kapazitätsengpässen im November ausgesetzt - Abwicklung positiver Fälle wieder weitgehend tagesaktuell

Rückläufige Fallzahlen sorgen dafür, dass die Verwaltung der Pandemie in Kärnten wieder besser funktioniert. Die Abwicklung von positiven Fällen passiere überwiegend wieder tagesaktuell, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Freitag in einem Videocall mit Journalisten. Kontaktpersonen (K1) ohne Symptome sollen nun auch wieder einen PCR-Test bekommen und nicht nur in Quarantäne geschickt werden. Die Tests wurden wegen Kapazitätsengpässen im November ausgesetzt.

Gratis-Antigentests werden in Villach für die eigene Bevölkerung angeboten, in Klagenfurt finanziert die Landesregierung nun zwei zusätzliche Testlinien für alle Kärntner, so Kurath. Der Betrieb über die Feiertage in den Teststraßen für die Verdachtsfalltestung wird nach Möglichkeit zeitlich eingeschränkt. Angeordnete Tests müssen aber alle abgearbeitet werden.

Die am Freitag gemeldeten 16 Todesfälle betreffen zur Hälfte Pflegeheime, sage Kurath. Aktuell seien 37 Heime von Corona-Infektionen betroffen, die Fallzahlen seien aber weiter im Sinken. 111 Mitarbeiter und 280 Bewohner waren mit Stand Freitag Corona-positiv.