Corona - Szekeres: Hilfe von pensionierten Ärzten nur freiwillig

Ärztekammer-Präsident: "Darf kein Zwang sein"

Die Stadt Wien hat am Wochenende angekündigt, pensionierte Ärzte und Pfleger um Mithilfe in Spitälern während der Coronavirus-Pandemie zu bitten. Frühere Mitarbeiter, die maximal zwei Jahre im Ruhestand sind, werden dieser Tage vom Gesundheitsverbund kontaktiert. "Ich glaube, dass das okay ist. Es muss aber freiwillig sein, es darf kein Zwang sein", sagte dazu der Präsident der Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, am Rande einer Pressekonferenz am Montag.

"Das Nadelöhr im Spital ist die Intensivstation", sagte der Mediziner. "Dort kann man nicht einfach arbeiten", betonte er. "Wenn Sie mich als Labormediziner hinstellen, werde ich nicht sehr hilfreich sein", konstatierte Szekeres. Intensivmediziner und Pflegekräfte benötigen Spezialwissen und lange Ausbildungen. Pensioniertes Personal verfügt darüber, weshalb es ihnen auch ermöglicht werden soll, "aktiv zu werden".