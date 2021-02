Corona - Test-Akzeptanz bei Dienstleistern in Graz durchwegs gut

Keine Warteschlangen oder Ansturm auf Termine - Nur wenige Kunden ohne Test - BILD

Die Friseure und Kosmetikinstitute auch in Graz haben dem Montag mit gemischten Gefühlen entgegengesehen, mussten die Kunden doch erstmals einen negativen Coronatest vorweisen. Wie sich herausstellte, hielten sich die meisten Kundinnen an die neuen Regeln - schwieriger war die Koordinierung der Termine, weil viele Friseur und Kosmetik oder Pediküre verbinden wollten. Einige Unverbesserliche versuchten ohne gültigen Test eine Behandlung zu erzwingen, hieß es auf APA-Anfrage.

Bei einem Friseursalon in Graz, der rund 50 Quadratmeter hat, werden derzeit die Kunden nur hintereinander eingebucht. Allenfalls einen schnellen Männerhaarschnitt schiebt Friseurmeisterin Irene Schuster dazwischen, dann stehen die beiden Kundensessel aber mehr als fünf Meter auseinander. Gleich die erste Kundin am Montag erschien ohne Maske. "Ich habe ein Attest", verkündete sie schon beim Eintritt. Was sie nicht hatte, war ein negativer Coronatest: "Ich lasse mich ganz sicher nicht testen, die Tests sind ja ungültig, außerdem bin ich gesund", stellte sie klar. Ihre weitere Theorie: "Das Coronavirus wurde noch nie nachgewiesen, das funktioniert alles nur, weil wir so brav mitmachen." Der Friseurin, die die Kundin seit vielen Jahren kennt, war die Sache sichtlich peinlich. "Ich darf keine Ausnahme machen, es kann jederzeit eine Kontrolle geben", versuchte sie der aufgebrachten Frau klarzumachen. Diese betonte nochmals: "Ich lasse mich sicher nie testen", machte aber gleichzeitig einen neuen Termin aus, bevor sie erbost abrauschte.

Ähnliches habe sie am Telefon auch schon erlebt, erzählte Irene Schuster: "Einige Kunden sagen, sie kommen erst, wenn man keinen Test mehr braucht, aber die meisten haben Verständnis." Von einem Ansturm auf wieder offenen Friseure habe sie bisher jedenfalls nichts bemerkt.

Auch vor einem Herrenfriseur und Bartspezialisten mit vorwiegend junger Kundschaft, wo sich vor dem Lockdown meistens zwei bis drei Burschen auf der Straße befanden und die Wartezeit mit Rauchen überbrückten, gab es keine Warteschlange. Im Salon war einer von fünf Sesseln besetzt, Personal wie Kunden trugen FFP2-Masken.

In einem großen Betrieb, der Friseur und Kosmetikstudio umfasst, waren die Termine "gut gebucht, aber nicht überlaufen", wie eine Mitarbeiterin der APA erzählte. Bis zu Mittag mussten nur zwei Kundinnen weggeschickt werden. Eine hatte einen negativen Test dabei, dieser war allerdings zu alt, die zweite meinte bedauernd, sie habe leider keinen Testtermin mehr bekommen. "Wir haben strenge Order, niemanden ohne gültigen Test zu bedienen", schilderte die Kosmetikerin. Vor allem am Freitag hätten sich am Telefon heftige Szenen abgespielt, als alle Kunden angerufen und über die neuen Bestimmungen informiert werden mussten. "Einer hat gesagt, er lässt sich nicht testen, weil da seine DNA gestohlen wird, eine andere hatte Bedenken, dass beim Test Implantate ins Gehirn gesetzt werden", erzählte die Kosmetikerin. Auch Beschimpfungen musste sie sich gefallen lassen. So habe ein Mann sie als "impertinente Person" bezeichnet, von der er sich sicher keine Vorschriften machen lasse. "Schwierig war die Terminvergabe vor allem deshalb, weil viele Friseur- und Kosmetiktermin verbinden wollen, damit sie nur einmal testen gehen müssen", betonte die Mitarbeiterin.

Übrigens: Bei der Teststraße in der Grazer Stadthalle dauerte der Corona-Test Montagfrüh genau fünf Minuten vom Betreten der Halle bis zum Verlassen, die Warteschlange umfasste genau drei Personen.