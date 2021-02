Corona - Testangebot in Kärnten soll ausgebaut werden

Aufruf an alle Apotheken, Gratis-Tests anzubieten - Kategorie 2-Kontaktpersonen im Bezirk Hermagor werden verpflichtend getestet

In Kärnten gibt es Bestrebungen, die Testmöglichkeiten vor allem im ländlichen Raum auszubauen. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag nach der Sitzung der Kärntner Landesregierung sagte, sollen in möglichst allen Apotheken im Land Gratis-Tests angeboten werden. Weiters sind mobile Test-Teams geplant. Wegen der durchgehend hohen Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Hermagor sollen dort Kategorie 2-Kontaktpersonen verpflichtend getestet werden.

In Kärnten gibt es 100 Apotheken, mehr als 30 bieten derzeit Gratis-Testmöglichkeiten an. Kaiser rief am Dienstag dazu auf, dass möglichst alle Apotheken in Kärnten eine Testmöglichkeit anbieten sollen - das soll vor allem die Versorgung im ländlichen Bereich sicherstellen. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) kündigte eine Initiative für die morgige Konferenz der Gesundheitsreferenten an. Demnach sollen Ärzte in Regionen ohne Apotheke Gratis-Tests durchführen.

Wie Landesrat Martin Gruber (ÖVP) mitteilte, laufen die Vorbereitungen, mobile Test-Teams zusammenzustellen, die abseits der Ballungsräume unterwegs sein sollen. Wie viele das sein werden und wo sie eingesetzt werden, soll jedenfalls noch diese Woche feststehen. In den kommenden Tagen in Betrieb gehen sollen auch die drei geplanten Teststationen im Möll-, Drau- und Lesachtal an der Grenze zu Osttirol, hier sollen sich vor allem die 1.500 Personen, die täglich nach Osttirol pendeln, testen lassen können.

Österreichweit negativer Spitzenreiter, was die Sieben-Tages-Inzidenz angeht, ist auch weiterhin der Bezirk Hermagor. Wie Kaiser sagte, wurde bereits mit der Bezirkshauptmannschaft vereinbart, dass in Zukunft nicht nur die Kontaktpersonen der Kategorie 1 sondern auch jene der Kategorie 2 - also Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition - verpflichtend getestet werden. Damit sollen die Infektionsketten durchbrochen werden, vor allem, was die Fälle der hochansteckenden britischen Virusmutation B.1.1.7 angeht.

Beschlossen wurde am Dienstag auch, dass die Mitglieder der Wahlkommissionen bei den Gemeinderatswahlen am 28. Februar vor Dienstantritt getestet werden sollen. Kärntenweit sind das rund 20.000 Personen.