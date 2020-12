Corona - Tests für Kärntner Heim-Mitarbeiter vor jedem Dienst

Prettner: "Wir haben ein Problem" - 100.000 Antigentests bestellt

Angesichts hoher Coronavirus-Infektionszahlen und vieler Todesfälle in Kärntner Alten- und Pflegeheimen sollen ab kommender Woche Mitarbeiter vor jedem Dienstantritt getestet werden. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) kündigte dies in einer Aussendung am Dienstag an. "Der rapide Anstieg in den Heimen erfüllt uns mit Sorge: Wir haben ein Problem - und das gilt es schnellstmöglich zu lösen."

Täglich getestet werden sollen auch externe Mitarbeiter, etwa Reinigungspersonal. 100.000 Antigentests wurden bestellt, sagte Prettner. Die Maßnahme werde vorerst bis Jahresende gelten. Sie läuft parallel zu den von der AGES durchgeführten wöchentlichen Screening-Tests, anders als diese sollen Rückmeldungen über positive Fälle direkt an die Gesundheitsbehörden gehen, um auf Infektionen schnell reagieren zu können, hieß es.

Bis vorerst 6. Dezember gilt das weitgehende Besuchsverbot in den Heimen. Bis Ende der Woche muss entsprechend eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung erfolgen.