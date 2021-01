Corona-Tests geben Siemens Healthineers Zusatzschub

Ergebnis wuchs um mehr als 50 Prozent

Das Geschäft mit Corona-Tests hat die Medizintechnik-Tochter von Siemens beflügelt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von Siemens Healthineers sprang im ersten Quartal 2020/21 (per Ende Dezember) um mehr als 50 Prozent auf 738 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Erlangen mitteilte. Analysten hatten Siemens Healthineers im Schnitt fast 200 Millionen Euro weniger zugetraut.

Der Umsatz erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro - das sind rund 300 Millionen mehr als die Experten geschätzt hatten. Zum einen habe sich die Nachfrage nach der gewöhnlichen Produktpalette normalisiert, die im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie geschrumpft war. Zum anderen florierte das Geschäft mit Corona-Tests. Allein der Antigen-Schnelltest habe 130 Millionen Euro Umsatz gebracht, erklärte Siemens Healthineers. Das ist jetzt schon mehr als die 100 Millionen Euro, die man in Erlangen für Produkte rund um die Corona-Infektionen veranschlagt hatte. Im Gesamtjahr sollen es nun 300 bis 350 Millionen Euro werden.

Deshalb hebt die Siemens-Tochter die Erwartungen für das Geschäftsjahr an. Der Umsatz werde um acht bis zwölf Prozent wachsen und nicht wie bisher erwartet um fünf bis acht Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde auf 1,63 bis 1,82 Euro (Vorjahr: 1,59 Euro) steigen. Bisher hatte Siemens Healthineers 1,58 bis 1,72 Euro veranschlagt.