Corona - Teststraße beim Stadion in Wien bis 16 Uhr gesperrt

Aus Sicherheitsgründen aufgrund des starken Windes - Schnelltests werden im ACV, PCR-Tests in der Teststraße Floridsdorf durchgeführt

Die Coronavirus-Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion in Wien ist am Samstagvormittag aus Sicherheitsgründen wegen des starken Windes gesperrt worden. Schnelltests werden beim Austria Center Vienna (ACV), PCR-Abstriche in der Teststraße Floridsdorf auf der Donauinsel durchgeführt. Bereits getätigte Anmeldungen sind bei den beiden anderen Einrichtungen gültig, sagte der Sprecher des Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber. Die Sperre wird voraussichtlich bis 16.00 Uhr dauern.