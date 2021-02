Corona - Teststraße im Schloss Neugebäude wird eröffnet

"Walk-In" in Wien-Simmering die insgesamt neunte derartige Einrichtung - BILD

Coronacheck in historischem Gewölbe: Nach der Teststraße im Schloss Schönbrunn wird heute, Samstag, auch im Schloss Neugebäude in Simmering eine solche eröffnet. Der Standort ist ebenfalls als Walk-In konzipiert, es werden Antigen-Schnelltests durchgeführt. Damit geht in der Bundeshauptstadt bereits die neunte Teststraße in Betrieb.

Geöffnet ist die Teststraße im Schloss Neugebäude täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr. Besucher werden in den Veranstaltungssälen untersucht, die Kapazität beträgt 2.700 Personen pro Tag. Personen, die mit dem Auto kommen, können ihr Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des Schlosses auf einem gebührenfreien Parkplatz abstellen. Sollte der Antigen-Test ein positives Ergebnis ausweisen, so kann an Ort und Stelle zur Abklärung ein PCR-Gurgel-Test durchgeführt werden.

Damit gibt es nun neun große Corona-Teststraßen in Wien: beim Ernst-Happel-Stadion, auf der Donauinsel (Höhe Floridsdorfer Brücke), beim Austria Center Vienna, in der Stadthalle, in der Orangerie in Schönbrunn, in Alt Erlaa, bei der Therme Wien, beim Ferry-Dusika-Stadion und eben im Schloss Neugebäude. Die neue Test-Einrichtung erhöht die Gesamtkapazität der Wiener Teststraßen laut Stadt auf 45.090 Tests pro Tag. Die Wochenkapazität steigt auf 315.630 Tests.