Corona - Tirol gedachte Virus-Opfern und allen anderen Verstorbenen

476 Kerzen am Landhausplatz entzündet

Das Land Tirol hat am letzten Tag des Jahres 2020 am Innsbrucker Landhausplatz in einem Gedenkakt allen am oder mit dem Coronavirus Verstorben gedacht - aber auch jenen heuer Verstorbenen, deren Verabschiedung Corona-bedingt nur im kleinen Kreis möglich war. Zuvor hatte eine Gedenkmesse in der Georgskapelle des Alten Landhauses stattgefunden.

476 Menschen starben bisher in Tirol mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Für sie wurden im Rahmen des Gedenkakts 476 Kerzen entzündet. Das Virus ist "völlig überraschend in unsere Welt gekommen ist und hat unendlich viel Leid verursacht", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Platter wandte sich zudem an die Angehörigen aller anderen Verstorbenen: "Weil ein Abschied corona-bedingt nur im kleinen Kreis möglich war, mussten viele Tiroler Familien ihre Angehörigen ohne die tröstende Anteilnahme von Verwandten, Freunden und der ganzen Dorfgemeinschaft zu Grabe tragen. Mit diesem öffentlichen Gedenken sagen wir allen Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren haben: 'Ihr seid nicht allein. Wir alle sind in stiller Anteilnahme bei Euch'".

Das Gedenken fand auf Initiative von Land und Diözese Innsbruck statt. "Für das zu Ende gehende Corona-Jahr 2020 ist das Konto des Unabgeschlossenen und Unbewältigten noch zu groß. Aus diesem Grund wollen wir uns gemeinsam erinnern, das Offen-Gebliebene benennen und auch der Trauer einen Platz einräumen", meinte Bischof Hermann Glettler. Mit einem "Licht der Zuversicht und im Vertrauen auf Gott" blicke man auf alles Kommende.

Der Superintendent der Evangelischen Kirche Tirols, Olivier Dantine, sagte unter anderem, dass man nie vergessen dürfe, dass hinter den Corona-Zahlen auch persönliche Schicksale stehen. "Gleichzeitig soll der Ausblick in das neue Jahr in der Hoffnung geschehen, dass diese Pandemie mit all ihren direkten und indirekten Folgen in einem solidarischen Miteinander bewältigt werden kann", so Dantine.