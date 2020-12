Corona - Tirol lässt Skifahren zu

Platter: Alle erarbeiteten Sicherheitskonzepte werden eingehalten

Nachdem der Bund trotz Lockdowns die Öffnung der Skilifte den Ländern überlassen und damit freigestellt hatte, ist in Tirol die Entscheidung erwartungsgemäß ausgefallen: Die Lifte für die Einheimischen sperren wie vorgesehen ab dem 24. Dezember auf. Er begrüße es, dass die Skilifte wie geplant zu Weihnachten aufmachen können, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

"Klar ist, dass alle Sicherheitsmaßnahmen und -konzepte eingehalten werden müssen. Die sportliche Betätigung und Bewegung an der frischen Luft steht im Vordergrund", sagte der Landeschef und verwies auf die bereits erfolgten Vorbereitungen der Seilbahnwirtschaft. Und er erklärte Restösterreich dabei gleich seine sportbegeisterten Landsleute: "Was in Ostösterreich das Joggen oder Spaziergehen im Park oder Wald ist, ist für uns in Tirol das Skifahren".

Darüber hinaus zeigte sich Platter mit den Maßnahmen der Bundesregierung einverstanden. Sie seien "leider notwendig". "Wir alle hätten uns gewünscht, dass die Infektionszahlen rascher zurückgehen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass viele Menschen müde von dieser Pandemie sind und gehofft hätten, dass nun endlich Lockerungen kommen", meinte der Landeshauptmann.