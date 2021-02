Corona - Tirol nimmt wieder Südtiroler Intensivpatienten auf

Vier Covid-Patienten werden auf Krankenhäuser Innsbruck, Lienz und Hall verteilt

Tirol nimmt, wie bereits vor einem Jahr, wieder Corona-Intensivpatienten aus Südtirol auf. Insgesamt sollen vier Patienten nach Tirol verlegt werden, zwei werden in Innsbruck und jeweils einer in Lienz und Hall behandelt. "Zusammenarbeit und Zusammenhalt sind keine leeren Schlagworte, sondern gehören zu unserem Selbstverständnis in der Euregio", sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

"In einer derartigen Ausnahmesituation können und wollen wir nicht auf unsere Landsleute südlich des Brenners vergessen", so Platter weiter. Zumal in Tirol aufgrund der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens entsprechende Kapazitäten vorhanden seien. Insgesamt befanden sich in Tirol mit Stand Freitag 23 Personen mit einer Corona-Infektion auf den Intensiv- sowie 82 Personen auf Normalstationen.