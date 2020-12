Corona - Tirol startet mit Impfungen voraussichtlich am 27. Dezember

In einem Wohn- und Pflegeheim im Tiroler Zentralraum

In Tirol wird der Fahrplan zu den anstehenden Corona-Imfpungen konkreter. Voraussichtlich am 27. Dezember sollen die ersten Impfungen durchgeführt werden, teilte das Land Mittwochfrüh mit. Diese dürften in einem Wohn- und Pflegeheim im Tiroler Zentralraum stattfinden, hieß es. Weitere Details dazu seien noch in Abstimmung.

Erst in der ersten Jänner-Hälfte soll es dann aber in einem größeren Ausmaß mit den Impfungen losgehen. Dem Bundesland werden für diese erste Phase 24.000 Impfdosen zur Verfügung stehen, die für Bewohner und Mitarbeiter von Wohn- und Pflegeheimen reserviert sind. Es solle damit ein "größerer Personenkreis" in diesen Einrichtungen geimpft werden.

Für Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sei dies - "kurz vor Weihnachten" - eine Botschaft, "die Hoffnung gibt", sagte er. Der zuständige Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) meinte, dass man "mit Hochdruck" daran arbeite, den Impfstart vorzubereiten. Dies umfasse auch einen "koordinierten Stufenplan", berichtete er.