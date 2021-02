Corona - Tirol weiter mit niedrigster Sieben-Tages-Inzidenz

Mit 75,8 - Geringster Anstieg an Neuinfektionen seit Anfang Oktober - Noch 951 Menschen infiziert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Information zu Sieben-Tages-Inzidenz ---------------------------------------------------------------------

Tirol weist ungeachtet der Situation rund um die Südafrika-Mutation mit 75,8 weiter die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz aller Bundesländer auf. Dies ging am Montag aus dem AGES-Dashboard hervor. Dahinter folgte Oberösterreich mit 83,9 und Vorarlberg mit 84,9. Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol war jedenfalls weiter im Sinken begriffen. Mit Stand Montagmittag waren 951 Personen mit dem Virus infiziert - um 33 weniger als am Tag zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden kamen 62 positive Testergebnisse hinzu - die niedrigste Steigerungsrate seit Anfang Oktober. Gleichzeitig galten 95 weitere Menschen als wieder genesen.

Auch im wegen der südafrikanischen Mutation besonders im Fokus stehenden Bezirk Schwaz kam es zu keinem Anstieg der aktiv Positiven: 175 Personen waren dort weiter infiziert. Dahinter folgte der Bezirk Kufstein mit 150 und der Bezirk Innsbruck-Land mit 133. In vier von neun Bezirken lag die Zahl der Erkrankten unter 100.

Ebenso blieb die Lage in den Spitälern weiter sehr stabil: 20 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, insgesamt benötigten 91 Personen stationäre Betreuung (plus sechs). Im Tirol wurden bis dato 541.885 Testungen durchgeführt.