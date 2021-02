Corona - Tiroler Grenzkontrollen bei Eiseskälte und mit Sturmgewehren

Fragen nach Corona-Negativtest von Polizei und Bundesheer - Zwei neue Container beherbergen Kontrollierende (Von Markus Stegmayr/APA) - BILD VIDEO

Kufstein am Morgen, Autobahn, an der Grenze zu Deutschland, ein Tag, der in die Geschichte eingeht. Das österreichische Bundesheer und die Polizei kontrollieren seit Freitag gemeinsam aus Nordtirol Ausreisende, ob sie negative Coronatests bei sich führen. Bei Eiseskälte hat man sich dazu in einem nach vorne hin offenen Container mit fünf Stühlen, einem Heizkörper und einem Wärmestrahler eingerichtet.

Die Soldaten tragen ihre Sturmgewehre nach vorne baumelnd, die Polizisten wirken tendenziell etwas weniger martialisch. Die Frage, die Soldaten und Polizisten gleichermaßen stellen, ist aber so altbekannt, wie wenig überraschend und wird von den meisten Autofahrern souverän und gelassen beantwortet. "Haben Sie einen negativen Covid-Test?", fragt ein Polizist sachlich, aber freundlich.

Es ist noch sehr früher Vormittag, die Frage haben aber weder Soldaten noch Polizisten zum ersten Mal gestellt. Zu großen Staus kommt es zwar nicht, doch der Andrang ist zum Teil rege. Im Schnitt stehen meist kleine Schlangen, bestehend aus etwa zehn Autos auf der Autobahn und bewegen sich in Richtung Container, in dessen Nähe die alles entscheidende Frage gestellt wird.

Die meisten Insassen haben das negative Testergebnis schon vorher parat, in Papierform oder als SMS. Auf die ergänzende Frage, wohin man wolle, gibt es vielfältige Antworten. "Nach Berlin", meint etwa ein älterer Herr in einem schwarzen Mercedes. Auch in Richtung Salzburg zieht es die Leute häufig.

Die Kennzeichen der wartenden Autos verraten die unterschiedliche geografische Herkunft der Reisenden. Phasenweise sind deutsche Autokennzeichen in der Überzahl, dann wiederum ist auf diesen oft Innsbruck-Land, Kufstein oder auch Schwaz zu lesen. Ihnen gemeinsam ist, dass so gut wie alle in dem Auto befindlichen Personen einen Negativ-Test vorweisen können.

Nur einen einzelnen Ausreißer gibt es. Ein Mann um die 40 hat weder die erforderte SMS noch einen Zettel zur Hand, der ihm den Weg aus Nordtirol heraus ermöglich würde. "Sie müssen wieder retour, es hilft nichts", sagt ein Polizist.

Nach kurzer, aber sachlich-konstruktiver Diskussion ist schließlich klar, dass der Mann von der Grenze zuerst "hinauseskortiert" und dann wieder "zurückeskortiert" wird. "Wir müssen sichergehen, dass die betreffende Person nicht von Nordtirol ausreist und dann einfach weiterreist", betont ein Polizeibeamter.

Solche Fälle seien aber ohnehin sehr selten vorkommende Ausnahme, fügt er hinzu. Er selbst wissen bisher nur von zwei Fällen, bei denen ein solches Prozedere notwendig gewesen sei.

So bleibt es Freitagfrüh bei der stets ähnlichen Minimal-Konversation zwischen Polizisten, Soldaten und Reisenden. Mit einem "Guten Morgen" begrüßt man die Ankommenden, mit einem "Auf Wiedersehen" lässt man sie dann nach erfolgter Vorlage des Negativtests weiterfahren.