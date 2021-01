Corona - Tiroler Infizierte und Spitalspatienten im Sinken

149 neue positive Testergebnisse und 182 Genesene

In Tirol befinden sich die Corona-Zahlen im Sinken: Mit Stand Dienstagmittag waren 1.540 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 35 weniger als am Montag. Auch die Krankenhaus-Zahlen entwickelten sich positiv: 151 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt, um sechs weniger als am Tag zuvor. 27 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung (minus vier). Indes verstarben zwei weitere Personen mit oder an Covid-19.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Tirol 149 neue positive Testergebnisse verzeichnet - gleichzeitig waren 182 weitere Menschen wieder genesen. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 263 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 217 und dem Bezirk Kitzbühel mit 193. Im Bundesland wurden bis dato 474.874 Testungen durchgeführt.