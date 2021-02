Corona - Tiroler Liste Fritz-Klubobfrau in Heimquarantäne

Coronafall in Familie

Die Klubobfrau und Parteichefin der oppositionellen Tiroler Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, befindet sich seit Sonntagabend in Corona-Heimquarantäne. Der Grund: Ein Coronafall in der Familie, wie die Liste am Dienstag mitteilte. Haselwanter-Schneider selbst war negativ getestet worden. Sie wird bis 24. Februar in Quarantäne bleiben.