Corona - Tiroler Liste Fritz will illegalen Wohnsitzen an den Kragen

Nach Fällen von ausländischen Gästen unter anderem in St. Anton

Nach Bekanntwerden von angeblichen Partygästen im Tiroler St. Anton und den Fällen von Briten, die zu einem Vorbereitungskurs für eine Skilehrerausbildung im Land waren, hat die Tiroler Oppositionspartei Liste Fritz eine "Aktion scharf" gegen illegale Wohnsitze gefordert. Es brauche strengere Kontrollen und keine schärferen Gesetze, betonte Landtagsabgeordneter Markus Sint am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz.

"Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, schlägt dem Fass den Boden aus. Alle, die sich an die Verordnungen halten, denen reicht es", empörte sich Sint. Es brauche schärfere Kontrollen bei der Anmeldung von Wohnsitzen und satte Strafen. Vor allem in Gemeinden wie St. Anton oder Jochberg, "wo jeder jeden kennt", müsste den Gemeindemitarbeitern auffallen, "dass sich etwas tut", betonte der LAbg.

Ein illegaler Freizeitwohnsitz sei kein Kavaliersdelikt. "Wer angibt einen Hauptwohnsitz zu begründen und dann nur einige Wochen im Jahr im Land ist, bricht ein Gesetz", so Sint. Man könnte beispielsweise jedes Auto mit ausländischen Kennzeichen aufhalten und die Bürgermeister könnten als Meldebehörde jederzeit von jedem eine Wohnsitzerklärung verlangen. Er sei nicht generell gegen die Verschärfung der Gesetze, aber das dauere wieder Monate und man müsse jetzt kontrollieren, forderte Sint.

Weil der Liste Fritz hier viel zu wenig scharf kontrolliert wird, will die Oppositionspartei nun eine Landtagsanfrage mit 80 Fragen zu den "Umgehungsschmähs" mit der Anmeldung von Hauptwohnsitzen einbringen. Zudem will man einen Dringlichkeitsantrag für eine "Aktion scharf" gegen illegale Freizeitwohnsitze, auch abseits der Coronakrise, einbringen. Denn laut Schätzungen der Liste Fritz gibt es in Tirol rund 10.000 illegale Freizeitwohnsitze.