Corona - Tiroler NEOS wollen Vorverlegung der Semesterferien in Tirol

Auf 1. Februar - Um mit Präsenzunterricht mit 8. Februar starten zu können

Die NEOS wollen in Tirol die Semesterferien um eine Woche vorverlegen. Anlass dafür ist, dass mit 8. Februar der Präsenzunterricht in Österreich wieder starten kann, in Tirol aber an diesem Tag erst die Ferien beginnen. "Während in Wien die Semesterferien noch im Lockdown über die Bühne gehen, starten sie unter anderem in Tirol erst am 8. Februar", hieß es in einer Aussendung am Montag. "Jetzt zählt jeder Tag Präsenzunterricht", meinte Klubobmann Dominik Oberhofer.

"Die Bildungsschere klafft immer weiter auseinander. Unsere Kinder haben ein Recht auf eine gute Bildung und diese kann mit dauerhaftem Distance Learning kaum gewährleistet werden", sagte er. Die Lockdown-Verlängerung selbst würden NEOS mittragen, hielt er fest. "Allein aus Vernunft", so Oberhofer.