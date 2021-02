Corona - Tiroler Polizeichef bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Tests

Appell an Ausreisende, sich rechtzeitig um Testbestätigung zu kümmern - Durchreisende bekommen bei Einreise Durchfahrtsbestätigung ausgestellt

Im Vorfeld der mit Freitag startenden Ausreisekontrollen aus Tirol hat Landespolizeidirektor Edelbert Kohler um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. "Die Polizei sieht sich einmal mehr mit einer neuen großen Herausforderung konfrontiert, die wir nur mit der Unterstützung aller bewältigen können", erklärte er am Donnerstag in einer Aussendung.

"Helfen Sie uns und vor allem sich selbst, Unannehmlichkeiten, lange Wartezeiten und Staus zu vermeiden und kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Testbestätigung, wenn Sie das Bundesland verlassen müssen", appellierte der Polizeichef an die Bevölkerung. Ausgenommen von den Ausreisetests sind neben Kindern bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr, die Blaulichtorganisationen, der Güterverkehr und Transitpassagiere.

Für Pkw-Insassen, die lediglich durch Tirol durchreisen wollen, werden bei der Einreise Durchfahrtsbestätigungen ausgestellt, die dann bei der Ausreise vorgewiesen werden müssen. Pendler sind von der Verordnung jedoch nicht ausgenommen, sie benötigen ebenfalls einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zudem ersuchte die Polizei, zum Schutz der Beamten während der Kontrollen eine FFP2-Maske zu tragen - auch wenn man alleine im Pkw ist.

1.000 zusätzliche Polizisten sollen an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, in Zügen, am Flughafen und auf Flugfeldern kontrollieren. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bedankte sich bei den Beamten und strich die große Herausforderung hervor.

Auch das Bundesheer wird sein Aufgebot in Tirol verstärken. "Ab Freitag sind in Tirol 1.000 Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich gemeinsam mit der Polizei im gesundheitsbehördlichen Ein- und Ausreisemanagement, der Kontakt-Nachverfolgung und bei Massentests eingesetzt", erklärte Gerhard Pfeifer, stellvertretender Militärkommandant von Tirol. Die zusätzlichen Kräfte kommen aus Einheiten und Verbänden aus Tirol, Kärnten sowie der Steiermark. "Gemeinsam werden wir alles daransetzen, der Bevölkerung die baldige Rückkehr in ein normales Leben zu ermöglichen - gemeinsam schaffen wir auch diese Herausforderung", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

An vier innerösterreichischen Grenzstandorten - nämlich Waidring, Hochfilzen und am Pass Thurn an der Grenze zu Salzburg sowie in Pettneu an der Grenze zu Vorarlberg - werden mobile Testbusse rund um die Uhr stationiert. "Damit können wir jenen Personen, die kein aktuelles Testergebnis für die Ausreise aus Tirol in ein Nachbarbundesland vorweisen können, noch unmittelbar vor dem gewünschten Grenzübertritt eine Testmöglichkeit bieten", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes. Das Testergebnis sei in jedem Fall vor dem Grenzübertritt abzuwarten. Sollte der Antigen-Test positiv ausfallen, wird in der Folge direkt vor Ort ein PCR-Test durchgeführt. Eine Weiterfahrt ist dann nicht mehr möglich, denn die betroffene Person muss sich in Heimquarantäne begeben, bis das PCR-Testergebnis vorliegt. Für Personen, die keinen Wohnsitz in Tirol haben, steht eine Quarantäneunterkunft zur Verfügung.

Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl forderte für die Pendler indes einen Ausbau der Teststraßen. Denn diese würden frühestens um 7.00 Uhr öffnen und zwischen 16.00 und 17.00 Uhr wieder schließen. "Natürlich müssen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus und seiner Mutationen getroffen werden. Aber es kann nicht sein, dass Pendler aus dem In- und nahegelegenen Ausland, die ohnedies oft schon lange Anfahrten zum Arbeitsplatz haben, auch noch stundenlange Wartezeiten für einen Test in Kauf nehmen müssen", betonte Zangerl.