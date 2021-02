Corona - Tiroler Schüler dürfen wieder nach Salzburg in die Schule

Auch Schulbesuch in Vorarlberg wieder möglich

Tiroler Schüler dürfen ab Montag wieder in den benachbarten Bundesländern Salzburg und Vorarlberg in die Schule gehen. Dies habe das Unterrichtsministerium am Donnerstag bestätigt, berichtete der ORF Tirol. Zuletzt war den Tiroler Schülern der Schulbesuch in den Nachbarbundesländern aufgrund der seit Freitag geltenden schärferen Ausreisebestimmungen nicht möglich.

625 Tiroler Schüler besuchen laut ORF Tirol eine Schule in Salzburg. 170 Schüler aus Salzburg besuchen wiederum eine Schule in Tirol. Ihnen allen war eine Teilnahme am Präsenzunterricht seit Montag nicht möglich. Betroffen sind auch Schüler, die im Tiroler Lechtal wohnen und in Vorarlberg in die Schule gehen.

Ab Montag ist ein Pendeln für die Schüler nun wieder zulässig, auch wenn die Maßnahmen für Tirol, die eigentlich vorerst bis Sonntag gelten, verlängert werden sollten. "Wir konnten beim Bildungsministerium ein Einlenken bewirken, sodass die Schülerinnen und Schüler nicht übermäßig belastet werden", sagte Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP).

Voraussetzung für den bundesländerübergreifenden Schulbesuch ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Der Nasenbohrer-Test, der in den Schulen gemacht wird, gilt jedoch nicht für die Fahrt von Tirol in ein anderes Bundesland. Auswärtige Schüler können sich laut Palfrader kostenlos in Tirol testen lassen, wenn sie die Adresse der Schule oder des Internats bei der Anmeldung angeben.