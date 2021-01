Corona - Tiroler SPÖ und Liste Fritz fordern Aufklärung in Jochberg

Für Dornauer begingen infizierte Briten "offenkundigen Verstoß gegen Covid-Verordnung" - "Briten-Cluster" für Liste Fritz nur "Spitze des Eisberges"

Unter den Tiroler Oppositionsparteien ist am Mittwoch der Ruf nach Aufklärung und mehr Kontrolle laut geworden, nachdem in Jochberg vermutlich 17 großteils britische Staatsbürger mit der Corona-Virusmutation infiziert sind. SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer forderte "volle Härte", nachdem seiner Ansicht nach ein "offenkundiger Verstoß" gegen die Verordnung vorliege. Die Liste Fritz forderte strengere Kontrollen bei Zweit- und Freizeitwohnsitzbesitzern.

"Es kann von keiner beruflichen Notwendigkeit die Rede sein, wenn junge Briten einen Vorbereitungskurs auf die Anwärterprüfung als Skilehrer machen", meinte Dornauer. "Wir reden da nicht von einem staatlich geprüften Skilehrer, sondern von der Anfangsstufe bzw. der Vorbereitung zum Anwärter", argumentierte er. Er sei außerdem nicht der Meinung, "dass es sich hier um eine in der Verordnung ausgenommene 'Berufsausbildung durch eine gesetzlich anerkannte Ausbildungsstätte' gehandelt" habe. Es könne nicht sein, dass die Tiroler "jedesmal als Dolm der Nation hingestellt werden, nur weil die schwarz-grüne Landesregierung außerstande ist, diese Krisensituation endlich in den Griff zu bekommen", richtete er Landeshauptmann Günther Platter und Landesrat Bernhard Tilg (beide ÖVP) in einer Aussendung aus.

Für Liste Fritz-Abgeordneten Markus Sint stellte der "Briten-Cluster" indes nur die "Spitze des Eisberges" dar. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Vorgaben für Zweit- und Freizeitwohnsitzbesitzer auch nur ansatzweise kontrolliert werden", meinte Sint. Er glaube nicht, dass die Behörden wissen, wer sich "aktuell im Land aufhält". "Unternehmer, Tourismusbetriebe, Schüler, Eltern, Angehörige von Pflegebedürftigen und viele weitere fühlen sich an der Nase herum geführt, wenn sich ausländische Staatsbürger in Tirol trotz Lockdown-Verordnung vergnügen", sagte er.