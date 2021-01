Corona - Tiroler Touristen offenbar keine Virus-Einschlepper

Laut Einsatzstableiter Rizzoli aus "medizinischer Sicht unwahrscheinlich"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neue Entwicklungen bei südafrikanischer Virusmutation in Tirol ---------------------------------------------------------------------

Dass Zillertaler Hoteliers, die über Silvester auf Urlaub in Südafrika waren, die Virusmutation in den Tiroler Bezirk Schwaz gebracht hatten, dürfte nicht der Fall gewesen sein. Dies sei aus "medizinischer Sicht unwahrscheinlich", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes gegenüber der APA. Es sei aber richtig, dass zwei Hoteliers in Südafrika waren, die mit einem negativen Testergebnis eingereist waren.

Weiter unklar war, wo die Verbreitung der südafrikanischen Variante des Virus in Tirol ihren Ausgang genommen hatte. Laut "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagsausgabe) bestand der Verdacht, dass Zillertaler Südafrika-Touristen die Quarantäne nicht eingehalten und so die Infektionskette ausgelöst hätten.

Bisher gibt es in Tirol sieben bestätigte Fälle der südafrikanischen Virusvariante, großteils mit betroffenen Mitarbeitern der Bergbahnen Hochfügen. Darüber hinaus werden Verbindungen zu Covid-Cluster in einem Altenwohnheim in Münster und im Bezirkskrankenhaus Schwaz vermutet.