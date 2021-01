Corona - Tiroler WK-Präsident Walser für Lockdown-Ende am 18. Jänner

Und nicht erst am 24. Jänner - Enttäuscht "über das politische Spiel der Opposition" - Blockade "sachpolitisch nicht zu rechtfertigen" - Der 18. Jänner als "Tag des Aufbruchs"

Tirols WK-Präsident Christoph Walser (ÖVP) drängt auf ein Ende des harten Lockdowns am 18. Jänner - und nicht erst am 24. Jänner. Der 18. Jänner solle "ein Tag des Aufbruchs" sein, meinte Walser. Er ortete eine "Blockade eines in Aussicht gestellten sowie gut vorbereiteten und behutsamen Anlaufens der Wirtschaft". Diese sei "sachpolitisch nicht zu rechtfertigen". Der Opposition warf er "politische Spielchen" vor, "anstatt im Sinne der Wirtschaft und der Menschen zu handeln".

Eine weitere Woche "Totalstillstand" zu akzeptieren, sei "aus Sicht der Menschen und auch aus wirtschaftlicher Position ein großer Fehler", gab der schwarze Wirtschaftskammerchef der türkis-grünen Regierung mit auf den Weg und rief die volkswirtschaftlichen und sozialen Effekte einer Verlängerung des Lockdowns in Erinnerung: "Wenn die Schulen geschlossen bleiben, der Handel nicht arbeiten kann und auch weitere Wirtschaftszweige nicht langsam in Bewegung kommen, ist das ein schlechtes Signal für den Jahresstart". Walser plädierte dafür "mit Optimismus loszulegen". Man dürfte sich "2021 nicht von taktischem Geplänkel im Bundesrat boykottieren lassen".