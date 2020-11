Corona - Tirols Landeshauptmann Platter heißt zweiten Lockdown gut

Es gelte zu verhindern, "dass die Ärzte eine Entscheidung über Leben und Tod treffen müssen"

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstagnachmittag die Entscheidung der Bundesregierung zu einem "scharfen, kurzen Lockdown" gut geheißen. Die Krankenhäuser seien jetzt schon teilweise überlastet, die Zahlen der Covid-19-Patienten auf Normal- und Intensivstationen würden in den nächsten zwei Wochen wohl noch steigen. Es gelte zu verhindern, "dass die Ärzte eine Entscheidung über Leben und Tod treffen müssen", unterstrich Platter.

Wie der Landeshauptmann feststellte, hätten die bisherigen Maßnahmen nicht die erhoffte Entspannung gebracht. "Den Tirolerinnen und Tirolern sage ich: 'Es nutzt nix. Bleibt's no amol dahoam'", so Platter. Eine Verordnung allein reiche nicht aus, um diese zweite Welle zu bekämpfen, appellierte er an die Solidarität seiner Landsleute und bat um die Einhaltung von Regeln und Vorgaben. "Dann besteht die Hoffnung auf halbwegs normale Weihnachten", schloss der Landeshauptmann mit Optimismus.