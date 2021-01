Corona - Tirols Polizei sieht nicht zu wenig Kontrollen

Geschichten von Partys in Heustadeln in St. Anton für Landespolizeidirektor "Halbwahrheiten"

Nach Medienberichten von angeblichen Skitouristen, die auch Partys gefeiert haben sollen, hat sich Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler gegen Vorwürfe von zu wenigen Kontrollen gewehrt. Man kontrolliere bereits seit Wochen in sehr hoher Frequenz, sagte Kohler im Interview mit dem ORF Tirol. Bezüglich der angeblichen Partys in Heustadeln in St. Anton sprach er von "Halbwahrheiten".

"Das sind Geschichten, die ich unter dem Begriff Halbwahrheiten zusammenfassen möchte", so der Landespolizeidirektor. Es stimme zwar, dass viele Zweitwohnsitze angemeldet wurden, das sei an sich aber nicht strafbar. Auch habe man festgestellt, dass sich Personen abseits der Pisten aufhalten und dort Getränke konsumieren oder die Jause zu sich nehmen. Dabei handle es sich aber nicht nur um Holländer oder Briten, sondern auch um Einheimische und solange der Abstand dabei gewahrt bleibe, gebe es für die Polizei auch keinen Grund zum Einschreiten.

Diese angeblichen Stadelpartys seien der Polizei aber nicht bekannt. "Ich habe noch einmal mit den Kollegen vor Ort gesprochen und das war keinem bekannt", sagte Kohler. Man könne aber die Kontrollen - wie von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gefordert - noch verstärken. "Wir versuchen gerade das Personal dafür aufzubringen", erklärte der Polizei-Chef.

Es gebe aber auch Sachverhalte, die für die Polizei nicht von Bedeutung sind. Wenn es beispielsweise darum gehe, ob jene Gebäude, in denen die angeblichen Urlauber untergebracht sind, auch einer baurechtlichen Widmung zugeführt worden sind. "Das geht uns nichts an", sagte Kohler.

Der Landespolizeidirektor ortete aber auch eine Zunahme von privaten Partys abseits der Fälle in St. Anton. Man stelle hier ganz klar einen Trend zu mehr derartigen Zusammentreffen fest, dabei handle es sich beispielsweise um Geburtstagspartys, aber auch um spontane Treffen. Von 330 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen in der vergangenen Woche sei ein Drittel gegen Teilnehmer von derartigen Veranstaltungen gewesen.