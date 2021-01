Corona - Todesfälle in der Steiermark auf 1.422 Personen gestiegen

In die Statistik kamen mehrere Nachmeldungen - 312 Neuinfektionen gemeldet

In der Steiermark sind weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzugekommen: Im Laufe des Donnerstag wurden 13 Todesfälle registriert, wobei es sich großteils um Nachmeldungen in das Epidemiologische Meldesystem handelte, teilte das Land am Freitag mit. Insgesamt sind in der Steiermark bis Freitagfrüh 1.422 Personen an oder mit dem Virus verstorben. Bis Donnerstagmitternacht wurden 312 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet.

Aktuell sind laut der Kommunikation Land Steiermark 3.167 Menschen aktiv infiziert und 39.774 genesen. Die meisten Infektionen bestehen momentan in der Altersgruppe der 45 bis 54 Jahre alten Menschen (18,5 Prozent), gefolgt von den 25-bis 34-Jährigen (14,9 Prozent) und den 35- bis 44-Jährigen (14,1 Prozent). Auch 13 Kinder im Alter bis zu einem Alter von vier Jahren (0,4 Prozent) sind infiziert.