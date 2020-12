Corona - Todesfälle in der Steiermark stiegen auf 1.183 Personen

Dutzende Nachmeldungen kamen in Statistik

In der Steiermark sind bis Dienstag weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzugekommen: Sieben verstarben am Dienstag, doch mit Nachmeldungen sind es 41 neue Todesfälle. Damit steigt die Zahl der in der Steiermark an oder mit Covid-19-Verstorbenen auf 1.183 Personen. Aktuell sind 5.690 aktiv infiziert und 33.273 genesen. Bis Dienstagmitternacht wurden insgesamt 366 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet, hieß es am Mittwoch seitens des Landes.

Die meisten Infektionen bestehen momentan in der Altersgruppe der 45 bis 54 Jahre alten Menschen (18,9 Prozent). Gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen (14,1 Prozent) und den 55- bis 64-Jährigen (13,7 Prozent). Derzeit sind auch 32 Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren infiziert.