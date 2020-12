Corona - Traditionswallfahrt zu Taufstelle Jesu in Jordanien abgesagt

Kirchliche Einschränkungen zu Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht

In Jordanien wird die jährliche Wallfahrt der Kirchen zum Fest der Taufe des Herrn wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt. Das geht aus Coronavirus-Schutzmaßnahmen hervor, die Jordaniens Kirchen laut Kathpress zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen bekanntgegeben haben. Zu der Feier kommen Anfang Jänner üblicherweise tausende einheimische Christen an die Stätte Al-Maghtas am jordanischen Ufer des Jordanflusses, die als Taufstelle Jesu verehrt wird.

Die vorherigen Weihnachtsgottesdienste nach dem gregorianischen Kalender (24. Dezember) sowie zu Silvester sollen in allen Kirchen des Königreichs unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr stattfinden. "Wir bitten unsere gläubigen Älteren und Kinder, den liturgischen Feiern und Gebeten zuhause via Sozialen Medien zu folgen, um ihre Gesundheit und Sicherheit zu erhalten", heißt es in einer durch das arabisch-christliche Portal Abouna veröffentlichten Mitteilung des Rats der Kirchenführer in Jordanien.