Corona - Transitforum will auch für Güterverkehr Testpflicht in Tirol

Aufgrund von unklaren Bedingungen bei Be- und Entladung

Dem Transitforum Austria-Tirol gehen die seit Freitag in Kraft getretenen verpflichtenden Ausreisetests in Tirol nicht weit genug. Sie fordern, die Regelung auch auf den Güterverkehr auszuweiten, der nach der geltenden Verordnung ausgenommen ist. Als Grund führten sie etwa an, dass nicht immer klar, sei "wo und unter welchen Bedingungen be- und entladen wird".

Das gelte auch im "lokalen, notwendigen Güter- und Versorgungsverkehr", schrieb Obmann Fritz Gurgiser in einem der APA vorliegenden Brief an die Bundesregierung. "Im internationalen Gütertransit ist es noch ärger - denn die Arbeitsbedingungen sind durch den Druck von Spediteuren, Logistikern und Disponenten ohnedies darauf ausgelegt, alles dem Faktor 'Schnelligkeit' unterzuordnen", meinte Gurgiser. Daher sollte sowohl für regionale als auch für internationale Berufskraftfahrer im Transit eine Testpflicht gelten.

Außerdem erneuerte Gurgiser seine Forderung nach einem "Abfahr- und Tankverbot zu privaten Billigdieseltankstellen an A12 und A13". Dies solle auch "zu ihrem eigenen und unseren Schutz" gelten.

Dass in der derzeitigen Verordnung der Güterverkehr ausgenommen ist, sei für die "Bevölkerung und Regionalwirtschaft ein weiterer Grund, der die Glaubwürdigkeit dieser Verordnung deutlich und massiv untergräbt". Dies würde dazu führen, dass sich die Menschen "abwenden" und "notwendige Maßnahmen nicht akzeptieren und respektieren", sagte Gurgiser.