Corona treibt Wachstum der Containerfirma va-Q-tec auf Jahre hinaus

Deutsche Firma vermietet Trockeneiscontainer an Pfizer/Biontech - Ultra-Kühlcontainer kosten mehr als 10.000 Euro pro Stück

Der deutsche Containerhersteller va-Q-tec AG plant wegen der starken Nachfrage nach Corona-Impfstofftransporten eine starke Expansion. Die Flotte von derzeit 2.500 Mietcontainern werde im kommenden Jahr signifikant ausgebaut, sagte va-Q-tec-Chef Joachim Kuhn der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. In den vergangenen zehn Jahren sei der Umsatz jährlich im Schnitt um 30 Prozent gewachsen.

"Wir gehen davon aus, dass dieses Wachstum in ähnlicher Form weitergeht." Bei einem Marktwachstum von mehr als zehn Prozent und mit der Corona-Sonderkonjunktur bleibe die Nachfrage auf hohem Niveau. Die weltweite Versorgung mit COVID-Impfstoffen, von denen die ersten kurz vor der Zulassung stehen, werde sich über mehrere Jahre hinziehen, erwartet Kuhn.

Das seit vier Jahren börsennotierte Unternehmen aus Würzburg stellt Container her, die mit Trockeneis und spezieller Dämmung Temperaturen von minus 70 Grad Celsius und darunter fünf bis sechs Tage bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad halten können. Diese Anforderung stellt der Corona-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer. Va-Q-tec steht vor einem Großauftrag eines "globalen Top-Pharmaherstellers" über mehrere tausend Mietcontainer. Den Namen des Kunden nennt das Unternehmen nicht - doch es dürfte sich wohl um Biontech/Pfizer handeln, die eine Auslieferung des Impfstoffs für das erste Quartal planen.

Va-Q-tec werde in seine Expansion, zu der neben einer Erweiterung des Standortes im thüringischen Kölleda auch neue Stationen etwa in Südafrika und den USA gehören, einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, kündigte Kuhn an. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Unternehmens, das mittlerweile gut 500 Beschäftigte hat, um 28 Prozent auf knapp 65 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdreifachte sich auf 9,67 Millionen Euro, netto fiel ein Verlust von 2,5 Millionen Euro an. Per Ende September lag das Ebitda mit knapp neun Millionen Euro ein Drittel über dem Vorjahr. Der Boom von Transporten von Schutzkleidung, Tests und jetzt Impfstoffen in der Pandemie beflügelte die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte Aktie - seit Jahresbeginn stieg sie um 230 Prozent.

Abgesehen von Corona wächst der Transportbedarf auch bei anderen temperaturempfindlichen Medikamenten, Diagnostika und Plasmaprodukten, optischen Geräten oder Feinchemikalien, erklärte der va-Q-tec-Chef weiter. Eine Überproduktion der Ultra-Kühlcontainer, die mehr als 10.000 Euro pro Stück in der Herstellung kosten, will Kuhn vermeiden. "Wir erhöhen die Zahl mit Bedacht. Bei einem jährlichen Wachstum des Marktes um mehr als zehn Prozent ist uns überhaupt nicht bange, dass wir nach Corona auf leeren Containern sitzen bleiben."