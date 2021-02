Corona - Tschechien sucht Ausweg vor drohenden Ende des Notstands

Regierungssitzung brachte keine klaren Ergebnisse

In Tschechien ist unklar, welche Corona-Maßnahmen ab Montag gelten. Der bisher geltende Notstand dürfte am kommenden Sonntag auslaufen, nachdem die von der Regierung geplante Verlängerung des Notstands am Donnerstagabend im Parlament gescheitert war. Die Regierung kam am Freitag auf einer außerordentlichen Sitzung zum Schluss, dass man zwar bestimmte Restriktionen aufgrund anderer Gesetze beschließen könne, dies aber nicht reichen werde, wie Vizepremier Jan Hamacek erklärte.

Ohne den Notzustand könnte man beispielsweise die bisher geltende nächtliche Ausgangssperre fortsetzen, so der stellvertretende Regierunschef und Innenminister. In Prag kursieren unterdessen Spekulationen, wonach die Regionen bzw. ihre Kreishauptleute die Regierung auf Grundlage des Krisengesetzes um die Ausrufung des Notstandes ersuchen könnten. Mehrere Hauptleute signalisierten bereits ihre Bereitschaft dafür. Die Regierung würde einem derartigen Ersuchen stattgeben, sagte Hamacek.

Allerdings wenden einige Juristen ein, dieses Vorgehen könnte gesetzwidrig sein, weil das Parlament sich bereits gegen eine Verlängerung des Notstands ausgesprochen hatte. Als andere mögliche Alternative gilt, dass einzelne Regionen regionalen Notstände und entsprechende Maßnahmen beschließen würden. Kritiker befürchten jedoch, dass dies unzureichend wäre, weil die Kompetenzen der Regionalkreise beschränkt sind. Außerdem waren sie vor einem Regelungschaos, wenn die einzelnen Regionen unterschiedliche Regeln beschließen würden.

Die epidemiologische Situation in Tschechien bleibt weiterhin sehr angespannt. Am Donnerstag wurden in dem 10,7-Millionen-Nachbarland 8.916 Neuinfektionen gemeldet. In einigen Regionen ist außerdem die britische Mutation des Coronavirus bereits stark verbreitet.